В Азербайджане начали отменять результаты голосования в ряде избирательных округов. В частности, по Загатальскому избирательному округу №111 были отменены результаты голосования по двум избирательным участкам, по Кяльбаджарскому избирательному округу №123 – по одному.

Как сообщил журналистам председатель Загатальской окружной избирательной комиссии №111 Зохраб Исмаилов, в комиссию поступила информация о нарушениях на избирательных участках №4 и №43 округа.

По его словам, поступившая жалоба была рассмотрена, подтвердилось, что на этих участках были допущены определенные нарушения. Решением комиссии результаты голосования на этих участках признаны недействительными.

Как сообщил журналистам председатель Кяльбаджарской окружной избирательной комиссии №123 Адиль Муртузаев, в связи с невозможностью определения волеизъявления избирателей по окружному избирательному участку №10 результаты голосования здесь были отменены.