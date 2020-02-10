Азербайджан запретил поставки мяса птицы из 12 стран

В связи с обнаружением вируса птичьего гриппа Азербайджан запретил импорт мяса птицы и продукции из нее из 12 стран, заявил председатель Агентства по пищевой безопасности Гошгар Тахмазли.

«В связи с обнаружением за рубежом вируса птичьего гриппа в Азербайджан запрещен ввоз птицы и продуктов из нее из 12 стран, среди которых есть и европейские страны», - сказал Тахмазли журналистам на сегодняшней пресс-конференции.

По словам Тахмазли, мясо птицы и продукция из нее относятся к группе высокого риска, ввиду чего каждая ввозимая в страну партия данной продукции проходит лабораторную проверку.

Кроме того, заявил Тахмазли, в связи с коронавирусом Азербайджан также запретил импорт из Китая продукции животного происхождения, морепродуктов, живности. Глава АПБ подчеркнул, что в настоящее время все исполнительные органы Азербайджана проводят профилактические меры против коронавируса.