Мишустин назначил брата Кадырова на высокую должность
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил двоюродного брата Рамзана Кадырова Одеса Байсултанова заместителем министра спорта России. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
В своем инстаграме Байсултанов поблагодарил руководство России и главу Чечни за "оказанное доверие" и "предоставленные возможности".
С 2016 года Байсултанов был первым заместителем министра по делам Северного Кавказа. До этого он работал заместителем полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе. Всего же чиновничий стаж 55-летнего Одеса Байсултанова составляет 27 лет.