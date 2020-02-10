В Индонезии на острове Ява началось извержение вулкана Мерапи. Столб пепла достиг двух тысяч метров.

Людям запрещено приближаться к вулкану ближе, чем на три километра. Местные спасатели приведены в полную готовность. Об этом сообщает Синьхуа.

Мерапи, название которого переводится как «гора огня», считается самым активным в стране. Во время извержения вулкана в 2016 году по меньшей мере 340 человек погибли, более 60 тыс. вынуждены были покинуть свои дома.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском вулканическом огненном кольце. Всего тут насчитывается более 500 вулканов, из них действующих - 127.