Эффективное управление бизнесом с помощью «Мой Бизнес Wi-Fi» от Azercell

Azercell Бизнес помогает предприятиям добиться успеха в цифровом мире, предлагая быстрые и надежные решения. Поддерживая цифровую трансформацию своих абонентов, Azercell Бизнес с большим удовольствием предоставляет новое предложение «Мой Бизнес Wi-Fi» начиная с 13 февраля. Отныне с более доступной поддержкой связи корпоративные абоненты смогут воспользоваться преимуществами Wi-Fi USB или Mi-Fi модемных устройств.

С помощью предложений «Мой Бизнес Wi-Fi» корпоративные абоненты не только будут иметь доступ к Интернету в любом месте без необходимости какого-либо физического подключения, но и получат возможность распределять Интернет через Wi-Fi среди 10 устройств. Гибкий ассортимент пакетов различного объема в зависимости от потребностей пользователей и возможность переключаться между ними представляет собой идеальное решение для малых, средних и индивидуальных предприятий.

Преимущество нового предложения в том, что при выборе одного из интернет-пакетов абонент получает устройство бесплатно без какой-либо первоначальной оплаты. Wi-Fi USB-модем активируется через USB-порт, в то время как устройство Mi-Fi может работать автономно без подключения к какому либо устройству или порту. Еще одним достоинством кампании является гибкость при замене пакета на другой в течение последующих 12 месяцев.

Тарифные пакеты на предложение «Мой Бизнес Wi-Fi» варьируются от 20AZN до пакетов объемом в 200 ГБ.

Предлагая широкий спектр продуктов и решений для бизнеса, включая предложение «Мой Бизнес Wi-Fi», Azercell Бизнес в очередной раз выступает в качестве надежного цифрового бизнес-партнера для своих абонентов.