BirBank принял участие в «Visa Cashless Forum Azerbaijan 2020», который проходил в Баку 12 февраля 2020 года. В мероприятии участвовали и выступили представители государственных структур, банков, частных компаний, а также менеджеры компании Visa.

В числе спикеров был и директор управления маркетинга и продуктов Kapital Bank Самир Мамедов. В своем выступлении он подробно рассказал о мобильном приложении BirBank. BirBank, имеющий более 1 миллиона пользователей, является самым популярным приложением страны, а также входит в топ-10 рекомендуемых приложений для iOs и Android. Объединяя в себе ряд инновационных функций, BirBank предлагает клиентам такие возможности, как бесконтактные платежи NFC, обналичивание денег через QR-код, digital карта и другие передовые цифровые банковские продукты.

«Отрадно, что такое грандиозное мероприятие проводится в Баку. Участники форума – специалисты из различных структур и организаций обменивались мнениями и опытом, а также обсуждали самые новые технологии. Думаю, что будущее банковского сектора строится именно на современных технологиях. Мы, в свою очередь, также предпринимаем серьезные шаги в области цифровой трансформации и стимулирования безналичных платежей», – отметил директор управления маркетинга и продуктов Kapital Bank Самир Мамедов.

Следует отметить, что форум, посвященный теме «Driving the Future» («Движение в будущее»), проводился при поддержке Центрального банка Азербайджана, Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджанской Республики и Ассоциации банков Азербайджана.

Потратив всего одну минуту на онлайн регистрацию посредством любой платежной карты, пользователи могут воспользоваться услугами BirBank. Приложение обладает рядом преимуществ: легкая регистрация, добавление карт других банков, управление операциями и привязанными к карте бонусами и т.д. Для более подробной информации можно воспользоваться сайтом www.birbank.az или позвонить в Информационный Центр 196.