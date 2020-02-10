Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел провели широкомасштабную операцию по задержанию лиц, торгующих наркотиками онлайн на территории Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба министерства, в результате операции были задержаны 27 человек, в том числе руководитель группировки, проживающий в Турции Агаяр Агазаде и его родственник Орхан Агаев.

Отметим, что для того, чтобы бы их не узнали остальные члены группировки, Агаяр Агазаде пользовался прозвищем «Баба», а Орхан Агаев – «Орхан ХХ».

Подробная информация о совершенных членами группировки преступлениях отмечена в видеоматериале, который подготовлен на основании реальной записи операции сотрудников Главного управления по борьбе с организованной преступностью и пресс-службы министерства.