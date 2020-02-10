Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских борцов
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила спортсменов и тренеров сборной Азербайджана по греко-римской борьбе, завоевавших шесть медалей на чемпионате Европы в Риме, сообщает haqqin.az.
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İdman sahəsində növbəti böyük uğurumuz! İtaliyanın paytaxtı Romada keçirilən Avropa çempionatında yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan millisi tarixində ilk dəfə 6 medal qazanaraq komanda hesabında ikinci yerdə qərarlaşıb. Bu möhtəşəm qələbə sevincini Azərbaycan xalqına yaşadan idmançılarımızı - qızıl medal sahibləri Sənan Süleymanovu və Rafiq Hüseynovu, bürünc medal sahibləri Eldəniz Əzizlini, Murad Bazarovu, Ülvi Qənizadəni və İslam Abbasovu və onların məşqçilərini səmimi-qəlbdən təbrik edir, onlara yeni-yeni nailiyyət və qələbələr arzulayıram! Romada Azərbaycanı təmsil edən yunan-Roma güləşi üzrə heyətimiz: Baş məşqçi - Aleksandr Tarakanov Böyük məşqçi - Rövşən Bayramov Şəxsi məşqçilər: Sənan Süleymanovun (qızıl medal 77 kq) məşqçisi Azər Hüseynov Rafiq Hüseynovun (qızıl medal 82 kq) məşqçisi Radik Huseynov Eldəniz Əzizlinin (bürünc medal 55 kq) məşqçisi Turac Hüseynli Murad Bazarovun (bürünc medal 60 kq) məşqçisi Vaqif Feyzullayev Ülvi Qənizadənin (bürünc medal 72 kq) məşqçisi Elnur Müzəffərov İslam Abbasovun (bürünc medal 87 kq) məşqçisi Bahadur Həziyev *** Наш очередной большой успех в сфере спорта! Впервые в своей истории сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, завоевав на проводимой в столице Италии Риме чемпионате Европы 6 медалей, в командном зачете заняла второе место. Искренне поздравляю порадовавших весь азербайджанский народ своей блестящей победой наших спортсменов - обладателей золотой медали Санана Сулейманова и Рафига Гусейнова, обладателей бронзовой медали Эльданиза Азизли, Мурада Базарова, Ульви Ганизаде и Ислама Аббасова и их тренеров, желаю им новых достижений и побед! Наша команда по греко-римской борьбе, представляющая Азербайджан в Риме: Главный тренер - Александр Тараканов Старший тренер - Ровшан Байрамов Личные тренеры: Тренер Сенана Сулейманова (золотая медаль 77 кг) Азер Гусейнов Тренер Рафига Гусейнова (золотая медаль 82 кг) Радик Гусейнов Тренер Эльданиза Азизли (бронзовая медаль 55 кг) Турадж Гусейнли Тренер Мурада Базарова (бронзовая медаль 60 кг) Вагиф Фейзуллаев Тренер Ульви Ганизаде (бронзовая медаль 72 кг) Эльнур Музаффаров Тренер Ислама Аббасова (бронзовая медаль 87 кг) Бахадур Газиев
«Наш очередной большой успех в сфере спорта! Впервые в своей истории сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, завоевав в столице Италии Риме на чемпионате Европы 6 медалей, в командном зачете заняла второе место. Искренне поздравляю порадовавших весь азербайджанский народ своей блестящей победой наших спортсменов - обладателей золотой медали Санана Сулейманова и Рафига Гусейнова, обладателей бронзовой медали Эльданиза Азизли, Мурада Базарова, Ульви Ганизаде и Ислама Аббасова и их тренеров, желаю им новых достижений и побед!
Наша команда по греко-римской борьбе, представляющая Азербайджан в Риме: главный тренер - Александр Тараканов.
Старший тренер - Ровшан Байрамов.
Личные тренеры:
тренер Сенана Сулейманова (золотая медаль 77 кг) Азер Гусейнов;
тренер Рафига Гусейнова (золотая медаль 82 кг) Радик Гусейнов;
тренер Эльданиза Азизли (бронзовая медаль 55 кг) Турадж Гусейнли;
тренер Мурада Базарова (бронзовая медаль 60 кг) Вагиф Фейзуллаев;
тренер Ульви Ганизаде (бронзовая медаль 72 кг) Эльнур Музаффаров;
тренер Ислама Аббасова (бронзовая медаль 87 кг) Бахадур Газиев», - отмечается в поздравлении Мехрибан Алиевой.