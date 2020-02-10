Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских борцов

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила спортсменов и тренеров сборной Азербайджана по греко-римской борьбе, завоевавших шесть медалей на чемпионате Европы в Риме, сообщает haqqin.az.

«Наш очередной большой успех в сфере спорта! Впервые в своей истории сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, завоевав в столице Италии Риме на чемпионате Европы 6 медалей, в командном зачете заняла второе место. Искренне поздравляю порадовавших весь азербайджанский народ своей блестящей победой наших спортсменов - обладателей золотой медали Санана Сулейманова и Рафига Гусейнова, обладателей бронзовой медали Эльданиза Азизли, Мурада Базарова, Ульви Ганизаде и Ислама Аббасова и их тренеров, желаю им новых достижений и побед!

Наша команда по греко-римской борьбе, представляющая Азербайджан в Риме: главный тренер - Александр Тараканов.

Старший тренер - Ровшан Байрамов.

Личные тренеры:

тренер Сенана Сулейманова (золотая медаль 77 кг) Азер Гусейнов;

тренер Рафига Гусейнова (золотая медаль 82 кг) Радик Гусейнов;

тренер Эльданиза Азизли (бронзовая медаль 55 кг) Турадж Гусейнли;

тренер Мурада Базарова (бронзовая медаль 60 кг) Вагиф Фейзуллаев;

тренер Ульви Ганизаде (бронзовая медаль 72 кг) Эльнур Музаффаров;

тренер Ислама Аббасова (бронзовая медаль 87 кг) Бахадур Газиев», - отмечается в поздравлении Мехрибан Алиевой.