США могут помочь Турции в Идлибе заявление Госдепа
Вашингтон может помочь турецким военным в сирийском Идлибе разведданными и поставками военного оборудования, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри.
Джеффри отметил, что оказание соответствующей помощи Турции рассматривается в рамках НАТО. "Первостепенное значение при этом имеет передача турецким военным разведданных и поставки военного оборудования", - подчеркнул спецпредставитель Госдепа, отметив при этом, что пока речь не идет о подкреплении в виде отправки в зону конфликта американских военных, передает РИА Новости.