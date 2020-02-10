В России уроженца Азербайджана осудили за заказное убийство
Архангельский областной суд вынес обвинительный приговор уроженцу Азербайджана, долгое время скрывавшемуся от правоохранителей за заказное убийство мужчины, пишет местный портал vse42.ru.
По данным следствия, в 2006 году жительница Котласа предложила обвиняемому 50 тысяч рублей за убийство ее сожителя. 14 сентября того же года исполнитель вместе с потерпевшим и их общим знакомым под предлогом покупки фруктов для уличной торговли выехали за пределы города, по пути в соседний город они свернули в лес, где злоумышленник убил мужчину. Затем он попросил приятеля помочь закопать тело, однако злоумышленников спугнул грибник.
В конце 2006 года заказчица убийства и мужчина, помогавший прятать тело, были осуждены, однако исполнителю к тому моменту удалось скрыться за границей, где он изменил имя, фамилию и другие персональные данные. Лишь спустя 13 лет правоохранители установили личность разыскиваемого, мужчина был экстрадирован в Россию.
Как сообщила 13 февраля пресс-служба регионального СУ СКР, в Архангельском областном суде фигуранта приговорили к 16 годам лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии строгого режима.