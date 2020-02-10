В России уроженца Азербайджана осудили за заказное убийство

По данным следствия, в 2006 году жительница Котласа предложила обвиняемому 50 тысяч рублей за убийство ее сожителя. 14 сентября того же года исполнитель вместе с потерпевшим и их общим знакомым под предлогом покупки фруктов для уличной торговли выехали за пределы города, по пути в соседний город они свернули в лес, где злоумышленник убил мужчину. Затем он попросил приятеля помочь закопать тело, однако злоумышленников спугнул грибник.

В конце 2006 года заказчица убийства и мужчина, помогавший прятать тело, были осуждены, однако исполнителю к тому моменту удалось скрыться за границей, где он изменил имя, фамилию и другие персональные данные. Лишь спустя 13 лет правоохранители установили личность разыскиваемого, мужчина был экстрадирован в Россию.

Как сообщила 13 февраля пресс-служба регионального СУ СКР, в Архангельском областном суде фигуранта приговорили к 16 годам лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии строгого режима.