Главный редактор газеты «Ени Мусават» Рауф Арифоглу призвал отменить итоги выборов в третьем Хатаинском избирательном округе №35.

Напомним, что ранее ЦИК, ссылаясь на предварительные итоги голосования, объявила Рауфа Арифоглу победителем по этому избирательному округу. Его главный соперник председатель партии «Умид» Игбал Агазаде не согласился с результатами, заявив об их тотальной фальсификации.

Игбал Агазаде также обратился к президенту страны, генпрокурору и в ЦИК, заявив, что у него имеются доказательства своей победы как минимум на 22 избирательных участках.

Сегодня Рауф Арифоглу выступил на своей странице в Фейсбуке с призывом к ЦИК отменить итоги голосования в избирательном округе и назначить перевыборы.