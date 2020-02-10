Американские университеты отчитаются о связях с Россией и Китаем

Министерство образования США потребовало от Гарвардского и Йельского университетов раскрыть данные о возможных связях с другими государствами, в том числе с Россией и Китаем, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, ведомство намерено получить информацию о сотрудничестве Гарварда с фондом «Сколково», «Лабораторией Касперского», китайскими компаниями Huawei и ZTE.

Газета отмечает, что ведомство также запросило данные о связях с другими государствами, в том числе с Саудовской Аравией и Катаром, у Йельского университета. Там полагают, что учебное заведение не уведомило американские власти о получении примерно $375 млн из других стран в период с 2014 по 2017 год.

В документах минобразования, с которыми ознакомились журналисты, отмечается, что американскими вузами могут воспользоваться «для распространения пропаганды в интересах властей других стран». Кроме того, в министерстве опасаются, что другие государства могут финансировать американские университеты с целью получения от них информации.