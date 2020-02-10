Синоптики о погоде на завтра
В пятницу, 14 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня местами осадки, прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне этой ночью составит 0-3 градуса, днем 5-8 градусов тепла, в Баку ночью 0-2 градуса, днем 5-7 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 765 до 774 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 75-85%.
В районах Азербайджана завтра местами осадки, на горных территориях ожидается снег, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, западный ветер временами усилится.
Ночью температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 0-3 градуса тепла.
Завтра на Абшеронском полуострове временами ожидается усиление северного ветра, которое может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.