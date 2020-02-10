Иран опровергает слухи об отставке Роухани

"Роухани останется с нашей страной до конца своего президентского срока", - заявил журналистам официальный представитель правительства Ирана и помощник Роухани Али Рабии, подчеркнув, что "заранее" опровергает любые подобные сообщения, которые могут появиться в будущем, передает Интерфакс.

Как отмечает интернет-газета "Аль-Монитор", слухи об отставке Роухани начали циркулировать в Иране на этой неделе. Издания, поддерживающие президента, утверждают, что за этими сообщениями стоит бывший депутат-консерватор парламента, близкий к Корпусу стражей исламской конференции Алиреза Закани.

По данным издания, Закани заявил на прошлой неделе на встрече с консервативными политиками, что, если правительству не удастся начать переговоры с президентом США Дональдом Трампом, президент Ирана подаст в отставку.

Разговоры об отставке Роухани велись в Иране и ранее. Так, на волне массовых протестов в ноябре прошлого года из-за роста цен на топливо один из политиков-реформаторов Аббас Абди предложил президенту уйти в отставку и организовать досрочные президентские выборы ради восстановления стабильности в стране. А месяц спустя распространились слухи, что Роухани может покинуть свой пост, если парламент не примет предложенный проект бюджета на будущий финансовый год, стартующий в марте, пишет "Аль-Монитор".