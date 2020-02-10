В Турции неизвестный оплатил долги малоимущих покупателей

В турецком городе Диярбакыр неизвестный пришел в магазин и оплатил все долги жителей района.

"На днях ко мне в магазин пришел высокий смуглый человек и сказал, что хочет оплатить все задолженности местных жителей, записанные в долговой тетради магазина. После уплаты долгов на общую сумму 12,5 тыс турецких лир (более $2 тысяч) гость вырвал и сжег страницы с записями долгов и ушел", - приводит слова хозяина магазина турецкий телеканал NTV.

В небольших поселениях небогатое население часто покупает продукты в магазинах в кредит. Имена должников и суммы хозяин записывает в специальную тетрадь. Когда хозяин магазина рассказал должникам, что за них заплатил неизвестный, большинство из них не могли в это поверить, пишет РИА Новости.