Гудси Османов и премьер Молдавии обсудили инвестиции

Премьер-министр Молдовы Ион Кику и посол Азербайджана в Кишиневе Гудси Османов обсудили перспективы сотрудничества в сферах энергетики и транспорта, организации бизнес-форума, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

«В ходе переговоров было достигнуто соглашение об организации заседания межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству между двумя государствами», - сообщает сайт пресс-службы правительства Молдовы.

Премьер выразил намерение Молдовы продолжать развивать торгово-экономические взаимоотношения между двумя странами.

Кику отметил, что Молдова намерена предлагать азербайджанским инвесторам лучшие условия, если будут создаваться новые рабочие места, а также конкурентоспособные услуги и продукты.

Османов, в свою очередь, подчеркнул, что Азербайджан также готов к взаимному сотрудничеству.

«В ходе разговора собеседники затронули вопрос организации бизнес-форума для предпринимателей, а также обсудили перспективы партнерства в энергетической и транспортной сферах», - подчеркивается в информации.