Кто в Азербайджане получает пенсию в 18 тысяч манатов?

В Азербайджане есть люди, которые получают пенсию в размере 18 208 манатов. К такому выводу можно прийти после ознакомления с постом нового советника министра труда и социальной защиты населения Мустафы Аббасбейли в соцсети Фейсбук.

Чиновник сообщил, что пенсия назначается в трех случаях: трудовая пенсия по возрасту, пенсия по инвалидности и пенсия по потере кормильца.

По его словам, общее число пенсионеров составляет 1 280 000 человек, что равно 13% населения страны.

Аббасбейли отметил, что минимальная пенсия в стране составляет 200 манатов, а максимальная пенсия составляет 18 208 манатов.