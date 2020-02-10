Туркменбаши уволил главного силовика

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов отправил в отставку главу Министерства национальной безопасности Яйлыма Бердиева. Об этом сообщило Госинформагентство страны.

Согласно информации, Бердиев уволен «в связи с переходом на другую работу». На какую — не сообщается. Новым главой МНБ назначен Гурбанмырат Аннаев, который ранее был заместителем руководителя ведомства, пишет агентство «Фергана».

В январе Бердымухамедов понизил Бердиева в звании с генерал-полковника до генерал-майора, лишил его должности секретаря Совета безопасности и объявил ему «строгий выговор с последним предупреждением». Еще ранее стало известно, что президент поручил провести проверку имущества главы МНБ.