Оппозиция отказалась от предложения властей: только центр города

Лидер оппозиционного движения ReAl Ильгар Мамедов заявил, что оппозиция отказывается от проведения митинга в поселке Локбатан.

Как считает И.Мамедов, митинг должен проводиться в центре города.

Ранее партия «Мусават», движения ReAl и D18, а также ряд независимых кандидатов обратились в мэрию Баку с намерением провести митинг против фальсификации парламентских выборов 9 февраля.

Исполнительная власть Баку предложила им провести мероприятие 16 февраля с 15:00 до 17:00 на территории спортивно-тренировочной базы "Гарадаг" в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.