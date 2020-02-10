Британский министр Саджид Джавид подал в отставку

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку со своего поста на фоне перестановок, проводимых в правительстве премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом сообщил британский телеканал Sky News.

По информации телеканала, ставшая неожиданностью отставка Джавида является итогом противостояния между главой Минфина и главным советником премьер-министра Домиником Каммингсом. Ожидается, что портфель Джавида получит его заместитель Риши Сунак.

Ранее в четверг Джонсон отстранил от должности пять членов кабинета в рамках перестановок в правительстве.