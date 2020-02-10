В России Twitter наказали многомиллионным штрафом

Суд в Москве оштрафовал на четыре миллиона рублей компанию Twitter за отказ хранить личные данные россиян на территории России, передает РИА Новости.

Решение о многомиллионном штрафе вынесла мировой судья участка №374 Таганского района столицы Александра Михалева. «Признать иностранное юридическое лицо Twitter Inc. виновным в совершении административного преступления и назначить штраф в размере четырех миллионов рублей», — сказала она.

Соцсеть наказали по части 8 статьи 13.11 КоАП («Нарушение законодательства в области персональных данных»). Компании грозил штраф от одного до шести миллионов рублей.

31 января Роскомнадзор заявил, что открыл административное дело в отношении Facebook и Twitter из-за того, что компании не подтвердили того, что стали хранить личные данные россиян на территории России.