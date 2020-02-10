ЦИК упразднил Айгюн Аттар

На заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было рассмотрено обращение миссии БДИПЧ/ОБСЕ. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.

Он отметил, что 11 февраля поступило обращение миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами в Милли Меджлис 9 февраля 2020 года.

Предоставив информацию об обращении, Р.Гасымов сказал, что председатель миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами Питер Тейлер обратился в связи с отменой аккредитации наблюдателя Айгюн Аттар.

На заседании ЦИК аккредитация Айгюн Аттар была отменена.