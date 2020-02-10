Первое решение ЦИК: Чингиз Ганизаде потерял мандат срочно
Центральная избирательная комиссия рассмотрела обращения кандидатов в депутаты Хикмета Ширинова и Разима Амирасланова, которые участвовали на выборах по Имишлинско-Бейлаганскому округу №80.
Отметим, что по этому округу по предварительным резульататм победил Чингиз Ганизаде.
Обращения кандидатов о нарушениях на этом округе были удовлетворены и результаты аннулированы. Согласно решению ЦИК, недействительными были признаны результаты по 29 из 49 избирательных участков.