Эльмир Алиев, отдел спорта 16:54

Сборная Китая по прыжкам на батуте и тамблингу благополучно прибыла в Баку, где продолжает подготовку к стартующему 15 февраля Кубку мира.

Как сообщили haqqin.az в Федерации гимнастики Азербайджана, в связи с эпидемией коронавируса по приезде китайскую делегацию встретили представители Международного аэропорта Гейдар Алиев. Гости прошли паспортный контроль, после чего началась медицинская проверка при помощи инфракрасных тепловых камер, установленных в бакинском аэропорту, и термометров. Затем члены китайской делегации заполнили декларации, в которых указали свои данные и место проживания в Баку. Сотрудники Министерства здравоохранения Азербайджана сообщили гостям номер горячей линии, по которому они могут обращаться, если у них возникнут какие-то проблемы. Также китайцев попросили трижды в день замерять температуру всех членов делегации и через сотрудника Федерации гимнастики отправлять эту информацию представителю Минздрава. Как уже сообщал haqqin.az, из-за эпидемии коронавируса китайские спортсмены отказались от участия во многих соревнованиях по различным видам спорта, но на Кубок мира в Баку Китай все же решился делегировать свою команду с учетом статуса предстоящего турнира и возможности побороться за олимпийские лицензии.