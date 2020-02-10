Как в Азербайджане встретили китайских спортсменов Проверка на коронавирус; фото
Сборная Китая по прыжкам на батуте и тамблингу благополучно прибыла в Баку, где продолжает подготовку к стартующему 15 февраля Кубку мира.
Как сообщили haqqin.az в Федерации гимнастики Азербайджана, в связи с эпидемией коронавируса по приезде китайскую делегацию встретили представители Международного аэропорта Гейдар Алиев. Гости прошли паспортный контроль, после чего началась медицинская проверка при помощи инфракрасных тепловых камер, установленных в бакинском аэропорту, и термометров. Затем члены китайской делегации заполнили декларации, в которых указали свои данные и место проживания в Баку.
Сотрудники Министерства здравоохранения Азербайджана сообщили гостям номер горячей линии, по которому они могут обращаться, если у них возникнут какие-то проблемы. Также китайцев попросили трижды в день замерять температуру всех членов делегации и через сотрудника Федерации гимнастики отправлять эту информацию представителю Минздрава.
Как уже сообщал haqqin.az, из-за эпидемии коронавируса китайские спортсмены отказались от участия во многих соревнованиях по различным видам спорта, но на Кубок мира в Баку Китай все же решился делегировать свою команду с учетом статуса предстоящего турнира и возможности побороться за олимпийские лицензии.
В китайскую делегацию вошли 18 человек, среди которых 8 спортсменов, в том числе и олимпийский чемпион-2012, призер Пекина-2008 и Рио-2016 легендарный Донг Донг, бронзовые медалисты последней Олимпиады Гао Лей и Ли Дань.
Разумеется, перед отбытием из Китая спортсменов тщательно обследовали. Они были проверены при помощи специальных тест-систем, и только после этого гимнастам было позволено выехать из страны.
Кубок мира пройдет на Национальной гимнастической арене с 15 по 16 февраля. В соревнованиях, на которых состоится борьба за рейтинговые очки для попадания на Олимпиаду-2020, примут участие спортсмены из 30 стран. Всего в Кубке мира ожидается участие более 150 спортсменов. Азербайджан представят Сельджан Махсудова и Фарид Мустафаев.
В первый день Кубка мира, 15 февраля, пройдут предварительные соревнования. Они начнутся в 10:00 и завершатся в 20:10. А 16-го числа в 12:00 до 15:30 состоятся финалы.
Всего на Национальной гимнастической арене в этом году пройдут восемь международных соревнований. Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу – первый из них.
Билеты можно приобрести в кассах Национальной гимнастической арены и в режиме онлайн на сайте https://ticketing.mga.az/