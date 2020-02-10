Путин: В России не будет «родителей номер один и номер два»

Президент РФ Владимир Путин одобрил идею зафиксировать в Конституции понятие брака как союза мужчины и женщины. Это правильно, заявил Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон.

Как сообщает ТАСС, Путин заверил, что пока он остается президентом России, понятия «папа» и «мама» в стране не исчезнут, и не будет «родителей номер один и номер два». При этом Путин призвал быть аккуратнее с понятием «семьи», пояснив: «Как быть, если семья, к примеру, неполная?»

«Надо уточнить некоторые вещи: брак — это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому», — подчеркнул президент.