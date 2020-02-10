Послу Израиля рассказали о реформах на азербайджанской таможне

Поздравив посла с назначением на должность, председатель ГТК сказал, что, как и во всех сферах, в таможенной сфере установлены эффективные и деловые связи между Азербайджаном и Израилем.

Рассказывая о реформах, проводимых президентом Ильхамом Алиевым в таможенной сфере, Сафар Мехтиев отметил, что в результате внедрения новшеств таможенная система сформировалась как более оперативная и динамичная структура. Сафар Мехтиев подчеркнул, что обеспечение прозрачности и удовлетворенности граждан, устранение теневой экономики, упрощение таможенных процедур и более широкое использование информационных технологий ускорили международную торговлю и транзит и увеличили экспортный потенциал Азербайджана.

Сказав, что торговый оборот между Азербайджаном и Израилем растет из года в год, Сафар Мехтиев подчеркнул, что в этом большую роль играют таможенные органы. С удовлетворением вспомнив свой визит и деловые встречи в Израиле в 2018 году, Сафар Мехтиев рассказал о эффективных и деловых связях между таможенными органами двух стран и подчеркнул, что взаимные визиты, обмен опытом и информацией создают благоприятную основу для взаимовыгодного сотрудничества.

Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Азербайджане Джон Дик выразил удовлетворение состоянием нынешних отношений между двумя странами и подчеркнул, что этому способствовали также и таможенные органы. Затем посол раскрыл перспективы развития отношений между Израилем и Азербайджаном.