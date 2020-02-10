Путин рассказал о работах по замене ядерного оружия

Президент Владимир Путин рассказал о работах российских ученых по замене ядерного оружия. Его слова в своем Telegram-канале цитирует журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Это может быть оружие на новых физических принципах. Ядерный статус не вечный. Каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому что появились новые технологии», — сказал он.

В июне прошлого года глава государства заявил, что после создания ядерного оружия человечество находится в относительном глобальном покое 75 лет.