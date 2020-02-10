Турция направила войска в Идлиб

Турция перебрасывает в Идлиб дополнительные воинские части с целью обеспечения устойчивого и «жесткого» перемирия в зоне деэскалации. Анкара намерена контролировать ситуацию на местах. Об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в Брюсселе, где он участвует во встрече министров обороны стран НАТО.

«Турция применит силу в ответ на любую попытку нарушения режима прекращения огня в Идлибе. Это касается и радикальных группировок»,- подчеркнул Акар, добавив, что наблюдательные пункты ВС Турции продолжают играть важную роль в мониторинге ситуации в Идлибской зоне деэскалации.

Анкара продолжает прилагать усилия к тому, чтобы обеспечить перемирие, предотвратить миграцию и остановить кровопролитие, отметил глава турецкого оборонного ведомства. «Перемирие в регионе объявляли четыре раза, но каждый раз его нарушал режим Асада, подвергая населенные пункты обстрелам и бомбардировкам. Эти атаки становятся все более интенсивными»,- сказал глава турецкого оборонного ведомства, призвав мировую общественность не оставаться безучастной к гуманитарной трагедии в сирийском Идлибе.