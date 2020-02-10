В ходе переговоров, состоявшихся в офисе общины, Турал Гянджалиев подчеркнул, что активнее продолжит деятельность в качестве избранного депутата от Нагорно- Карабах ского региона Азербайджана, передает Trend.

Также он акцентировал внимание на том, что азербайджанская община готова к межобщинным контактам. Гянджалиев особо отметил, что вынужденные переселенцы хотят вернуться на свои земли, и община поддерживает инициативы, выдвигаемые в этой плоскости.

Отметим, что встреча Турала Гянджалиева и Анджея Каспшика вызвала недовольство в Армении. Так, например, экс-глава всеармянского фонда «Айастан» Ара Варданян потребовал, «чтобы глава МИД Армении прямо сейчас связался с Анджеем Каспшиком и опротестовал нижеизложенное. Более того, армянская сторона должна потребовать опровержения данной информации. А если опровержения не будет, то армянская сторона должна прекратить любые переговоры до уточнения их повестки».