Оппозиция Грузии: "Приезд Лаврова в Тбилиси должен быть исключен"

Лидер фракции оппозиционной партии "Единое национальное движение" в парламенте Грузии Роман Гоциридзе заявил о недопустимости приезда в Тбилиси главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).

"Приезд Лаврова в Тбилиси должен быть исключен, в противном случае начнется такой протест, что представителям действующих властей придется улетать в Москву на его самолете, как это сделал в мае 2004 года глава Аджарии Аслан Абашидзе, вылетев на фоне акций протеста из Батуми в Москву вместе с тогдашним секретарем Совбеза России Игорем Ивановым", - сказал Гоциридзе.

По его словам, если в составе российской делегации будут лица, нарушившие закон Грузии об оккупации, то это будет "целенаправленной провокацией Москвы".

Ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец в интервью Интерфаксу заявил, Москва направит свою делегацию на министерскую встречу Совета Европы в Тбилиси в мае этого года, однако уровень представленности будет определен позднее. Кобринец напомнил, что обычно делегации на этом мероприятии возглавляются министрами или их заместителями, в некоторых случаях - постпредами при Совете Европы.

"На Тбилиси как на председателя КМСЕ возложены международно-правовые обязательства предоставить всем делегациям беспрепятственный доступ на территорию страны, обеспечить соблюдение всех привилегий и иммунитетов, предусмотренных Генеральным соглашением СЕ...", - заявил Кобринец.