В Иране предложили замену «сделке века»

Иран предлагает свой вариант урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной вместо разработанной США односторонней «сделки века». Об этом заместитель верховного лидера Ирана по международным связям аятолла Мохсен Гуми рассказал корреспонденту «Ленты.ру».

По словам Гуми, предложение Ирана полностью соответствует критериям демократии, гуманности и международному праву, а также будет более справедливым, чем американское. «Пусть будет организован референдум, в котором примут участие коренные палестинцы: как мусульмане, христиане, так и иудеи», — пояснил аятолла, добавив, что право голоса следует дать также палестинцам, проживающим вдали от родины. В ходе голосования они должны будут выбрать строй своего государства, а затем этот выбор следует реализовать.

Гуми также отметил, что принимать решение о судьбе палестинцев могут только они сами.

Согласно плану Дональда Трампа, палестинское государство должно несколько увеличиться в размерах, а его столица — расположиться в Восточном Иерусалиме. Голанские высоты в свою очередь отходят еврейскому государству.

В Иудее и Самарии на западном берегу реки Иордан после 1967 года были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.