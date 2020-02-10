Соединенные Штаты с 3 февраля ввели ограничительные меры против трех российских предприятий в рамках американского закона о нераспространении оружия массового поражения. Об этом говорится в документе, опубликованном в «Федеральном реестре» США, передает Интерфакс.

Речь идет о «Кумертауском авиационном производственном предприятии», военно-промышленной корпорации «Научно-производственное объединение машиностроения» и «Конструкторском бюро приборостроения».

Американский закон о нераспространении предполагает запрет на передачу Ирану, КНДР и Сирии технологий созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средства их доставки.

Введенные санкции запрещают американским департаментам, министерствам и агентствам закупать или вести переговоры о закупке каких-либо товаров, технологий или услуг этих организаций. Также ведомствам нельзя оказывать помощь этим организациям, а сами организации не смогут участвовать в американских государственных программах помощи. Попавшим под санкции организации нельзя закупать в США военное оборудование. Ограничения будут действовать в течение двух лет.