В Северной Корее расстреляли чиновника, у которого заподозрили коронавирус

Как пишет британское издание The Daily Star со ссылкой на корейский новостной сайт Wikitree, чиновник (имя и фамилия его не указываются) был замечен в общественном бассейне.

В Северной Корее чиновник был расстрелян за нарушение правил карантина, введенного лидером КНДР Ким Чен Ыном в связи с эпидемией коронавируса, получившего недавно официальное наименование Covid-19.

В рамках режима ЧП и согласно изданному 4 февраля приказу МИД №976, все те, кто посетил Китай в течение последних 30 дней, должны находиться на карантине. Въезд и выезд из страны запрещен госслужащим и сотрудникам дипмиссий до 1 марта, передает NEWSru.co.il.

За нарушение закона мужчину приговорили к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение.

Также сообщается, что еще один северокорейский чиновник был сослан на отдаленную ферму после того, как пытался скрыть факт посещения Китая.

Северная Корея не подтвердила ни одного случая заражения опасным вирусом, но СМИ сообщили, что правительство продлило срок карантина для людей с симптомами до 30 дней. Все госучреждения и иностранцы, проживающие в стране, должны "безоговорочно" подчиняться. Ранее власти КНДР наложили запрет на авиа- и железнодорожное сообщение, установили обязательный карантин для недавно прибывших иностранцев и приостановили международный туризм.