Путин: у России есть гиперзвуковое оружие

Многомиллиардные траты США на системы ПРО потеряли смысл после того, как у России появилось гиперзвуковое оружие, заявил президент РФ Владимир Путин, передает Интерфакс.

Комментируя предложение закрепить в Конституции ядерный статус страны, Путин отметил, что зарубежные эксперты работают над тем, чтобы сделать ядерное оружие бессмысленным для его обладателей. При этом система противоракетной обороны США направлена на то, чтобы «обесточить» ядерный потенциал РФ, отметил российский лидер.

Однако, по словам Путина, после того как у России появилось гиперзвуковое оружие, многомиллиардные траты США на эти цели потеряли смысл.