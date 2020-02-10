Неизвестная болезнь уносит жизни жителей Нигерии

Пока весь мир обеспокоен распространением нового китайского коронавируса, стало известно о вспышке еще одного неизвестного заболевания. Оно зафиксировано в Нигерии, в штате Бенуэ. Об этом сообщило британское издание Daily Express.

Речь идет о новом, неизвестном врачам заболевании, первые случаи которого были зафиксированы еще в январе. На данный момент в Нигерии заражены уже не менее 104 человек, при этом 15 человек скончались, пишет «Росбалт».

Отмечается, что симптомы похожи на лихорадку Ласса и желтую лихорадку, но клинические исследования показали, что ни одной из них оно не является. Больных мучают отек желудка, тошнота, рвота, диарея и головная боль.