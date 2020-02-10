Военные Турции и Греции встретятся в Афинах

Военные делегации Турции и Греции 17-21 февраля проведут переговоры в Афинах. Соответствующая договоренность достигнута по итогам встречи министра национальной обороны Турции Хулуси Акара с греческим коллегой Никосом Панайотопулосом на полях саммита глав минобороны стран НАТО в Брюсселе.

Как сообщает Anadolu, это будет третий раунд консультаций представителей военных ведомств Турции и Греции, которые осуществляются в рамках мер по укреплению доверия между двумя странами.

Отмечается, что в ходе переговоров Акара и Панайотопулоса была подчеркнута необходимость «постоянно держать открытыми каналы диалога» между военными двух стран.