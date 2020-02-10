Борис Джонсон меняет правительство в Великобритании

Так, потеряли свои посты министр финансов Саджид Джавид, министр по делам бизнеса Андреа Ледсом, министр по делам Северной Ирландии Джулиан Смит, генпрокурор Джеффри Кокс и еще несколько министров.

Перестановки, как отмечают британские СМИ, в частности Financial Times, оказались куда масштабнее тех, слухи о которых ходили уже несколько недель. Предполагалось, что увольнения и перестановки коснутся только ограниченного числа не самых важных министров, отмечает Коммерсант.

Главной сенсацией называют отставку министра финансов. По данным источников британских СМИ, она произошла после утренней встречи Бориса Джонсона с Саджидом Джавидом, на которой от министра финансов потребовали уволить нескольких ближайших советников по министерству. Когда Джавид отказался это сделать, уволили его самого. Новым министром финансов станет старший секретарь Казначейства и близкий соратник премьер-министра Риши Сунак.

Назначения на остальные ставшие вакантными посты (кроме уже упомянутых своих портфелей лишились министр по делам охраны окружающей среды Эстер Маквей и министр по делам университетов и науки Крис Скидмор) пока не сделаны. Ожидается, что о них будет объявлено до конца сегодняшнего дня.