Борис Джонсон меняет правительство в Великобритании
Отставки в правительстве Великобритании произвел глава кабинета министров Борис Джонсон, сообщают британские СМИ.
Так, потеряли свои посты министр финансов Саджид Джавид, министр по делам бизнеса Андреа Ледсом, министр по делам Северной Ирландии Джулиан Смит, генпрокурор Джеффри Кокс и еще несколько министров.
Перестановки, как отмечают британские СМИ, в частности Financial Times, оказались куда масштабнее тех, слухи о которых ходили уже несколько недель. Предполагалось, что увольнения и перестановки коснутся только ограниченного числа не самых важных министров, отмечает Коммерсант.
Главной сенсацией называют отставку министра финансов. По данным источников британских СМИ, она произошла после утренней встречи Бориса Джонсона с Саджидом Джавидом, на которой от министра финансов потребовали уволить нескольких ближайших советников по министерству. Когда Джавид отказался это сделать, уволили его самого. Новым министром финансов станет старший секретарь Казначейства и близкий соратник премьер-министра Риши Сунак.
Назначения на остальные ставшие вакантными посты (кроме уже упомянутых своих портфелей лишились министр по делам охраны окружающей среды Эстер Маквей и министр по делам университетов и науки Крис Скидмор) пока не сделаны. Ожидается, что о них будет объявлено до конца сегодняшнего дня.