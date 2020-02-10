Главы генштабов России и Турции обсудили обострение в Идлибе

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой — генералом Яшаром Гюлером. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

«В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня военных ведомств России и Турции, касающиеся обстановки в Сирийской Арабской Республике, в частности в Идлибской зоне деэскалации», — рассказали в министерстве.

Отметим, что ситуация в Идлибе в последние дни резко обострилась. В результате обстрелов турецких наблюдательных пунктов сирийскими правительственными войсками погибли 14 турецких военных, 45 получили ранения. В ответ армия Турции нанесла удары по целям правительственной армии Сирии, нейтрализовав более сотни сирийских военных.