Главы генштабов России и Турции обсудили обострение в Идлибе
Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой — генералом Яшаром Гюлером. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
«В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня военных ведомств России и Турции, касающиеся обстановки в Сирийской Арабской Республике, в частности в Идлибской зоне деэскалации», — рассказали в министерстве.
Отметим, что ситуация в Идлибе в последние дни резко обострилась. В результате обстрелов турецких наблюдательных пунктов сирийскими правительственными войсками погибли 14 турецких военных, 45 получили ранения. В ответ армия Турции нанесла удары по целям правительственной армии Сирии, нейтрализовав более сотни сирийских военных.