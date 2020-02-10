Власти Казахстана прокомментировали заявление внука Назарбаева

"Пора закрыть эту тему. Спекулировать на фантазиях зависимого человека только потому, что он внук первого президента страны, нечестно, несправедливо и за гранью морали", - сказал Абаев, комментируя слова ведущего о публикациях Айсултана в Facebook, передает ТАСС.

Абаев также считает неэтичным обсуждение и цитирование человека, "находящегося на стадии лечения от наркозависимости". "В данном случае вызывают обеспокоенность не его откровения, а состояние его здоровья. Я могу точно сказать, что посты, о которых вы говорите, написаны под манипуляциями определенных людей. Сегодня нашлись люди, которые пользуются именем и состоянием здоровья Айсултана", - указал казахский министр, назвав происходящее "жалкой попыткой дискредитации" первого президента Казахстана. "Безнаказанными такие вещи не останутся", - отметил Абаев.

Ранее Айсултан Назарбаев написал, что просит в Великобритании политическое убежище.