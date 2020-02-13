Солдатские смерти вызвали политический переполох в Армении

В ведомстве сообщили, что оба военнослужащих получили огнестрельные ранения в области головы, они скончались по пути в госпиталь, передает Sputnik Армения.

Следственный комитет Армении возбудил уголовные дела по фактам гибели военнослужащих-срочников, несших службу в воинских частях армянской армии, дислоцированной на оккупированных азербайджанских территориях, - Тиграна Манвеляна и Тиграна Мхояна.

Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства посредством угроз, жестокого обращения и периодического унижения человеческого достоинства" УК Армении. Предпринимаются все необходимые меры для полного и объективного расследования инцидентов.

Напомним, накануне в Нагорном Карабахе при не выясненных пока обстоятельствах погибли двое военнослужащих армянской армии: один из инцидентов произошел в воинской части в Физули-Ходжавендском направлении фронта, другой же - в северо-восточном направлении.

Отметим, что в последнее время в оккупированном Карабахе среди военнослужащих подразделений армянской армии участились случаи самоубийства или расстрела. Эти факты вызвали широкий общественный резонанс в Армении, правительство Пашиняна стали обвинять в неспособности исправить ситуацию в армии.

Сам премьер на вчерашнем заседании правительства заявил, что участившиеся случаи гибели военнослужащих в армянской армии связаны с негативным воздействием криминальной субкультуры. По его словам, в Армении годами насаждалась криминальная субкультура, которая имеет свое негативное влияние на цивилизованное общение между военнослужащими. Это, в свою очередь, приводит к неуставным отношениям, и иногда все заканчивается фатально.