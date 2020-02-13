13 февраля 2020, 23:12

Сегодня в Баку прошла церемония награждения и закрытия IX Республиканского конкурса "Ученые завтрашнего дня".

Выступая на церемонии, министр образования Джейхун Байрамов отметил, что основными приоритетами, которые стоят перед наукой и образованием, являются поддержка научно-инновационных инициатив и привлечение молодежи к научной деятельности. В соответствии с этими призывами Минобразования осуществляет ряд успешных инициатив. Министр отметил, что начались исследования по новым научным направлениям: "По информации на сегодня, в 2019 году в научной базе "Web of Science" было зарегистрировано 1581 научное исследование, из которых примерно 53% пришлось на долю вузов".

Байрамов добавил, что конкурс имеет важное значение с точки зрения поощрения инновационной и творческой деятельности молодежи, как составная часть успешной образовательной стратегии, проводимой в стране. Затем были награждены победители конкурса. Первого места по шести проектам и различным категориям были удостоены 11 учащихся, второго места - 29 учащихся по 16 проектам и третьего места - 46 учащихся по 25 проектам.

Среди победителей были отобраны семь учащихся по четырем проектам, которые будут участвовать в мае этого года на международной выставке науки и инжиниринга - İSEF в США. Они будут отправлены в США при финансовой поддержке компании BP. Кроме того, в этом году, как и прежние годы, различные научные общества США представили 10 премий учащимся.