Сенат ограничил Трампа в военных действиях против Ирана

Как сообщает ТАСС, инициативу одобрили 55 сенаторов, против высказались 45. Документ, за который высказались все демократы палаты, поддержали восемь республиканцев.

Теперь инициатива отправляется в Палату представителей, где, как ожидается, ее поддержит демократическое большинство. Белый дом уже сообщил, что Трамп в этом случае намерен наложить вето на резолюцию. На данный момент у демократов недостаточно голосов, чтобы преодолеть президентское вето.

Резолюция обязывает президента не начинать военные действия против Ирана и на его территории до тех пор, пока американская администрация не получит от Конгресса соответствующее разрешение, либо не произойдет "неминуемая атака на Соединенные Штаты". Если же боевые действия против Ирана уже были начаты, то резолюция предписывает администрации США в течение 30 дней их прекратить на период, пока не будет получено одобрение законодателей.