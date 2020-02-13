Иран пригрозил США и Израилю ударом, если...

Иран ударит по США и Израилю в случае ошибки с их стороны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.

"Если допустите ошибку, мы ударим по вам обоим", - цитирует агентство Tasnim слова высокопоставленного иранского военного, заявившего об этом в 40-й день поминовения со дня гибели генерала КСИР Касема Сулеймани в результате операции США.

Напомним, 3 января в результате авиаударов по Багдадскому аэропорту погиб руководитель спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Ответственность за гибель генерала взял на себя Пентагон. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля. В результате пострадали более сотни американских военных.