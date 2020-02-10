Турция назвала лицемерием решение парламента Сирии

«Принятое сегодня решение парламента сирийского режима, которое признает события 1915 года так называемым геноцидом, является поучительным примером. Это является проявлением лицемерия со стороны режима, который много лет совершал бойню, вытеснял миллионы людей из своих домов и применял химическое оружие», - утверждается в заявлении.

В МИД Турции также выразили мнение, что Дамаск «несет ответственность за гуманитарную драму, которая разворачивается у границ» Турции и Сирии.

В четверг депутаты сирийского парламента приняли резолюцию, в которой отмечается, что «массовые преступления, совершенные в начале ХХ века на территории бывшей Османской империи в отношении армянского народа, признаются геноцидом».