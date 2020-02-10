Ученые назвали продукты, которые могут сделать человека счастливее
Эксперты клиники Майо в американском штате Аризона составили перечень продуктов, благотворно влияющих на психическое здоровье человека, сообщил немецкий сервис Focus.de.
Для поднятия настроения специалисты порекомендовали употреблять в пищу рыбу, орехи, шпинат, брокколи, яйца и бобовые.
В жирных сортах рыбы содержатся омега-3 кислоты, облегчающие симптомы депрессии и способствующие выработке гормонов счастья — серотонина и дофамина. Бобы, яйца и орехи богаты аминокислотами, в частности триптофаном, который поддерживает баланс серотонина в организме. Также триптофан помогает наладить здоровый сон и бодрствование человека, пишут Известия.
Насыщенные фолиевой кислотой шпинат и брокколи помогают предотвратить нарушения сна и депрессию.
Специалисты указали, что продукты из этого списка способны лишь содействовать улучшению настроения и общего морального состояния человека. При появлении признаков депрессии или панических атак нужно прежде всего обратиться к врачу.
Плохое влияние на организм, напротив, оказывают зрелый сыр, а также обработанное мясо в гамбургерах и хот-догах. В них находятся нитраты, которые воздействуют на область мозга, отвечающую за психические заболевания.