Ученые назвали продукты, которые могут сделать человека счастливее

Для поднятия настроения специалисты порекомендовали употреблять в пищу рыбу, орехи, шпинат, брокколи, яйца и бобовые.

В жирных сортах рыбы содержатся омега-3 кислоты, облегчающие симптомы депрессии и способствующие выработке гормонов счастья — серотонина и дофамина. Бобы, яйца и орехи богаты аминокислотами, в частности триптофаном, который поддерживает баланс серотонина в организме. Также триптофан помогает наладить здоровый сон и бодрствование человека, пишут Известия.

Насыщенные фолиевой кислотой шпинат и брокколи помогают предотвратить нарушения сна и депрессию.

Специалисты указали, что продукты из этого списка способны лишь содействовать улучшению настроения и общего морального состояния человека. При появлении признаков депрессии или панических атак нужно прежде всего обратиться к врачу.

Плохое влияние на организм, напротив, оказывают зрелый сыр, а также обработанное мясо в гамбургерах и хот-догах. В них находятся нитраты, которые воздействуют на область мозга, отвечающую за психические заболевания.