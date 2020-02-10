США предъявили новые обвинения Huawei

Новые обвинения предъявлены в связи с предполагаемой кражей интеллектуальной собственности китайской компанией. В обвинительном заключении, состоящем из 16 пунктов, говорится о «давней мошеннической практики Huawei для неправомерного использования сложных технологий».

«Незаконно присвоенная интеллектуальная собственность включала информацию о коммерческой тайне и работы, защищенные авторским правом, такие как исходный код и (...) технология тестирования роботов», - цитирует Интерфакс заявление Минюста США.

В свою очередь представитель Huawei отверг обвинения американских властей: «Законный порядок доступа к данным строго регламентирован. Ни один сотрудник Huawei не имеет права на доступ к сетям без явно выраженного согласия оператора сети». По его словам, доступ без разрешения оператора невозможен, и его получение было бы сразу же обнаружено.

В 2019 году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.