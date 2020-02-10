Трамп и Блумберг обругали друг друга: Мини-Майк, лузер, ярмарочный шут...
Президент США Дональд Трамп обвинил участника президентской гонки демократа Майкла Блумберга в том, что тот не может конкурировать с профессиональными политиками.
"Мини-Майк Блумберг - лузер, у которого есть деньги, но он не может вести дебаты... Он напоминает мне уменьшенную копию Джеба "Вялого" Буша, но у Джеба больше политических навыков и он лучше относился к чернокожему населению", - написал Трамп в твиттере, передает Интерфакс.
Mini Mike Bloomberg is a LOSER who has money but can’t debate and has zero presence, you will see. He reminds me of a tiny version of Jeb “Low Energy” Bush, but Jeb has more political skill and has treated the Black community much better than Mini! https://t.co/qIef5VhjDr— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 13, 2020
Трамп назвал Блумберга "163-сантиметровой массой безжизненной энергии, который не хочет быть на дебатах с профессиональными политиками".
По мнению СМИ, Трамп, упомянув 163 см (5 футов 4 дюйма), занизил реальный рост Блумберга, который составляет 173 см (5 футов 8 дюймов). Рост самого Трампа - 190 см.
Ответ Блумберга на выпады Трампа не заставил себя ждать. В твиттере демократ написал, что "у него есть все инструменты и ресурсы", чтобы обойти Трампа в выборах. "Дональд Трамп, у нас много общих знакомых в Нью-Йорке. За твоей спиной они смеются и называют сумасшедшим ярмарочным шутом. Они знают, что ты унаследовал целое состояние, и разбазарил его глупыми сделками и некомпетентностью", - отметил Блумберг.
Затем Блумберг разместил в твиттере GIF-изображение с кадрами из фильма "Гладиатор" и цитатой "Время чествовать себя скоро закончится".
.@realDonaldTrump pic.twitter.com/t2WRgFpDwM— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) February 13, 2020