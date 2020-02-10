Трамп и Блумберг обругали друг друга: Мини-Майк, лузер, ярмарочный шут...

Президент США Дональд Трамп обвинил участника президентской гонки демократа Майкла Блумберга в том, что тот не может конкурировать с профессиональными политиками.

"Мини-Майк Блумберг - лузер, у которого есть деньги, но он не может вести дебаты... Он напоминает мне уменьшенную копию Джеба "Вялого" Буша, но у Джеба больше политических навыков и он лучше относился к чернокожему населению", - написал Трамп в твиттере, передает Интерфакс.