Трамп и Блумберг обругали друг друга: Мини-Майк, лузер, ярмарочный шут...

Президент США Дональд Трамп обвинил участника президентской гонки демократа Майкла Блумберга в том, что тот не может конкурировать с профессиональными политиками.

"Мини-Майк Блумберг - лузер, у которого есть деньги, но он не может вести дебаты... Он напоминает мне уменьшенную копию Джеба "Вялого" Буша, но у Джеба больше политических навыков и он лучше относился к чернокожему населению", - написал Трамп в твиттере,  передает Интерфакс.

Трамп назвал Блумберга "163-сантиметровой массой безжизненной энергии, который не хочет быть на дебатах с профессиональными политиками".

По мнению СМИ, Трамп, упомянув 163 см (5 футов 4 дюйма), занизил реальный рост Блумберга, который составляет 173 см (5 футов 8 дюймов). Рост самого Трампа - 190 см.

Ответ Блумберга на выпады Трампа не заставил себя ждать. В твиттере демократ написал, что "у него есть все инструменты и ресурсы", чтобы обойти Трампа в выборах. "Дональд Трамп, у нас много общих знакомых в Нью-Йорке. За твоей спиной они смеются и называют сумасшедшим ярмарочным шутом. Они знают, что ты унаследовал целое состояние, и разбазарил его глупыми сделками и некомпетентностью", - отметил Блумберг.

Затем Блумберг разместил в твиттере GIF-изображение с кадрами из фильма "Гладиатор" и цитатой "Время чествовать себя скоро закончится".

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