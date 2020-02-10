Мазахир Панахов: Расследуем все поступающие к нам жалобы

«Мы расследуем все поступающие к нам жалобы, проверим соцсети. К нам еще могут поступить обращения по почте комиссии». Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов, сообщает Report.

«Согласно Избирательному кодексу, мы должны расследовать все поступающие заявления в течение 20 дней со дня голосования. Рассмотрим протоколы избирательных округов и сопроводительные документы, представленные окружными избирательными комиссиями. После принятия решения отправим окончательные результаты по выборам в Конституционный суд. Конституционный суд должен решить эти вопросы в течение 10 дней. Если возникнет серьезная необходимость, то Конституционный суд может своим решением продлить этот срок еще на 10 дней», - сказал председатель ЦИК.