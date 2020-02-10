В Армении не смогли доказать вину главного телохранителя Саргсяна

Уголовное дело, возбужденное по факту вымогательства со стороны экс-начальника охраны бывшего президента Армении Сержа Саргсяна - Вачагана Казаряна, прекращено, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря Специальной следственной службы Марианну Оганджанян.

"Дело предполагаемого вымогательства со стороны Вачагана Казаряна и его жены Рузанны Бегларян прекращено в силу недостаточности доказательств", - прокомментировала Оганджанян.

В 2019 году бывший бухгалтер ресторана "Янс" Сусанна Аристакесян утверждала, что владельцы этого же ресторана Вачаган Казарян и его жена Рузанна Бегларян вымогали у нее 40 млн драмов (около 84 тысяч долларов).

Казарян был задержан в июне 2018 года, когда выходил из банка после обналичивания денег. Он был арестован, спустя некоторое время освобожден под залог. Уголовное дело по факту легализации имущества в особо крупных размерах, полученного преступным путем, в отношении Вачагана Казаряна и его супруги остается в силе.