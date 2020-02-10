Генпрокурор США: «Твиты Трампа мешают работать»

«Он никогда не просил меня сделать что-то, что противоречит закону…, но когда он выступает с публичными заявлениями, с твитами по поводу Минюста, людей, работающих в Минюсте, дел, рассматриваемых Минюстом, прокуроров, это делает невозможным выполнять мою работу», - сказал Барр.

На вопрос, готов ли Барр к негативной реакции Трампа на это высказывание, генпрокурор ответил, что он принимает решения из соображений справедливости, а не из-за чужого давления или влияния.

Ранее в суде США заявили самоотвод четыре прокурора по делу экс-советника Трампа Роджера Стоуна. Минюст взял дело под контроль после того, как Трамп в Twitter назвал несправедливыми требования обвинения о длительном тюремном сроке. При этом сам Трамп утверждал, что не вмешивался в это дело, «хотя имел полное право» это сделать.